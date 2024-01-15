Аникина (Дмитриева) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Дмитриев Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1896
Кр. Единоверческая Златоустовская церковь с. Селитьбы
Рождение ребёнка
04.05.1912
Сын: Аникин Николай Степанович
Отец ребёнка: Аникин Степан Михайлович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно