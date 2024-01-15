Аникина (Дмитриева) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина (Дмитриева) Анастасия Васильевна

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Дмитриев Василий Иванович

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
11.11.1896

Муж: Аникин Степан Михайлович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Кр. Единоверческая Златоустовская церковь с. Селитьбы
Рождение ребёнка
04.05.1912

Сын: Аникин Николай Степанович

Отец ребёнка: Аникин Степан Михайлович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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