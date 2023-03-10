Косицына Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абросимов Владимир
Рождение ребёнка
18.02.1969
Дочь: Боронос Виктория Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.04.1974
Сын: Абросимов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Абросимов Владимир
Рождение ребёнка
23.07.1977
Дочь: Калинина (Абросимова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Абросимов Владимир