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Косицына Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1947

Отец: Косицын Владимир Ефимович

Мать: Косицына (Якимчукова) Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абросимов Владимир

Рождение ребёнка
18.02.1969

Дочь: Боронос Виктория Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.04.1974

Сын: Абросимов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Абросимов Владимир

Рождение ребёнка
23.07.1977

Дочь: Калинина (Абросимова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Абросимов Владимир

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