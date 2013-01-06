Абросимов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1947
Дата смерти06.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1974
Сын: Абросимов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Косицына Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
23.07.1977
Дочь: Калинина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Косицына Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.2013