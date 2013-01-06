Абросимов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абросимов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1947

Дата смерти

06.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1974

Сын: Абросимов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Косицына Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
23.07.1977

Дочь: Калинина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Косицына Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косицына Ирина Владимировна

Смерть
06.01.2013
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