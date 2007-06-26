Кипреев Антон Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения26.06.2007
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2007
Место жительства
С 2011 по 2018
Образование
С 2013 по 2018
Начальное образование Равнецкая школа
Место жительства
С 2018
Образование
С 2018 по 2023
Основное образование Школа №59 г. Курска им. Г. М. Мыльникова
Награда
02.02.2023
Золотой знак "ГТО" 4 ступени Удостоверение №АИ544987
Награда
27.06.2023
Нагрудной знак Курской области "Готов к санитарной обороне" Удостоверение №404