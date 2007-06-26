Кипреев Антон Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКипреев Антон Евгеньевич

Кипреев Антон Евгеньевич

avatar

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

26.06.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2007

Отец: Кипреев Евгений Александрович

Мать: Кипреева Анна Николаевна

Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 2011 по 2018
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Образование
С 2013 по 2018
Равнец, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Начальное образование Равнецкая школа
Место жительства
С 2018
Курск, город Курск, Курская область
Образование
С 2018 по 2023
Курск, город Курск, Курская область
Основное образование Школа №59 г. Курска им. Г. М. Мыльникова
Награда
02.02.2023
Курск, город Курск, Курская область
Золотой знак "ГТО" 4 ступени Удостоверение №АИ544987
Награда
27.06.2023
Курск, город Курск, Курская область
Нагрудной знак Курской области "Готов к санитарной обороне" Удостоверение №404
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close