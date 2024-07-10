Дмитриева Феодосия Симеоновна
Место рождения
Дата рождения1786 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.
Бракосочетание
20.07.1812 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1813 ст.
Дочь: Васильева (Осипова) Матрона Маркеловна
Отец ребёнка: Васильев Маркел(Марка) Осипович
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Васильева (Осипова) Марфа Маркеловна
Отец ребёнка: Васильев Маркел(Марка) Осипович
Приемыш
Смерть
Неизвестно