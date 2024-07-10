Дмитриева Феодосия Симеоновна 1786 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриева Феодосия Симеоновна

Дмитриева Феодосия Симеоновна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786 ст.

Отец: Дмитриев Симеон Дмитриевич

Мать: Петрова Марфа Федоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.07.1812 ст.

Муж: Васильев Маркел(Марка) Осипович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1813 ст.

Дочь: Васильева (Осипова) Матрона Маркеловна

Отец ребёнка: Васильев Маркел(Марка) Осипович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Васильева (Осипова) Марфа Маркеловна

Отец ребёнка: Васильев Маркел(Марка) Осипович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Приемыш
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.