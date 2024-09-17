Матрона Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пименов Ефим Елизарович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Колганова (Доброхотова) Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Пименов Ефим Елизарович

Новоселки, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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