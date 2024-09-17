Матрона Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Колганова (Доброхотова) Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Пименов Ефим Елизарович
Новоселки, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно