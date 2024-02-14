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Назипов Хазей Назипович

Место рождения

Татарская АССР, Таканышский р-н

Дата рождения

1914

Дата смерти

01.09.1983

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Залиев Мухаметназип Залялетдинович

Мать: Залиева Гамиля

Рождение ребёнка
?.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назипова Сагадат

Рождение ребёнка
05.08.1949

Сын: Назипов Талгат

Мать ребёнка: Назипова Сагадат

Смерть
01.09.1983
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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