Назипова Сагадат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назипова Сагадат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назипов Хазей Назипович

Рождение ребёнка
05.08.1949

Сын: Назипов Талгат

Отец ребёнка: Назипов Хазей Назипович

Смерть
Неизвестно

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