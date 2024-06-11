Татиана Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татиана Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюшин Александр Кирилов

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кирюшин Павел Александров

Отец ребёнка: Кирюшин Александр Кирилов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кирюшина) Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Кирюшин Александр Кирилов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Кирюшина) Аксинья Александрова

Отец ребёнка: Кирюшин Александр Кирилов

Смерть
Неизвестно

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