Татиана Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кирюшин Павел Александров
Отец ребёнка: Кирюшин Александр Кирилов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кирюшина) Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Кирюшин Александр Кирилов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Кирюшина) Аксинья Александрова
Отец ребёнка: Кирюшин Александр Кирилов
Смерть
Неизвестно