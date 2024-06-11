Кирюшин Александр Кирилов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Кирилл Селиванов
Мать: Феодосья Фотиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татиана Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кирюшин Павел Александров
Мать ребёнка: Татиана Иванова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Кирюшина) Екатерина Александрова
Мать ребёнка: Татиана Иванова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Кирюшина) Аксинья Александрова
Мать ребёнка: Татиана Иванова
Смерть
Неизвестно