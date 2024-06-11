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Кирюшин Александр Кирилов

Место рождения

Татинки, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Кирилл Селиванов

Мать: Феодосья Фотиева

Татинки, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татиана Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кирюшин Павел Александров

Мать ребёнка: Татиана Иванова

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Кирюшина) Екатерина Александрова

Мать ребёнка: Татиана Иванова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Кирюшина) Аксинья Александрова

Мать ребёнка: Татиана Иванова

Смерть
Неизвестно

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