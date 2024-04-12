Колпашникова (Некрасова (Уткина?)) Евдокия Алексеева
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
26.10.1886
Рождение ребёнка
14.09.1890
Сын: Колпашников Сергей Иванович
Отец ребёнка: Колпашников Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.01.1897
Сын: Колпашников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Колпашников Иван Егорович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно