Колпашникова (Некрасова (Уткина?)) Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпашникова (Некрасова (Уткина?)) Евдокия Алексеева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.10.1886

Муж: Колпашников Иван Егорович

Рождение ребёнка
14.09.1890

Сын: Колпашников Сергей Иванович

Отец ребёнка: Колпашников Иван Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.01.1897

Сын: Колпашников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Колпашников Иван Егорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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