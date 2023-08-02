Слукинова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Слукинова) Прасковья Михеевна
Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Слукинов Григорий Михеевич
Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Слукинова) Матрена Михеевна
Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович
Смерть
Неизвестно