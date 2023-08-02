Слукинова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слукинова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слукинов Михей Егорович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Слукинов Филипп Михеевич

Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Слукинов Трофим Михеевич

Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Слукинова) Прасковья Михеевна

Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Слукинов Григорий Михеевич

Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Слукинова) Матрена Михеевна

Отец ребёнка: Слукинов Михей Егорович

Смерть
Неизвестно

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