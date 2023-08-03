Слукинов Михей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Слукинов Егор Алексеевич
Мать: Слукина Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Слукинова Анна
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Слукинова Анна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Прасковья Михеевна
Мать ребёнка: Слукинова Анна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Слукинов Григорий Михеевич
Мать ребёнка: Слукинова Анна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Матрена Михеевна
Мать ребёнка: Слукинова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слукинова Анна
Смерть
Неизвестно