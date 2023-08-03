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Слукинов Михей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Слукинов Егор Алексеевич

Мать: Слукина Лукерья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Слукинов Филипп Михеевич

Мать ребёнка: Слукинова Анна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Слукинов Трофим Михеевич

Мать ребёнка: Слукинова Анна

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Прасковья Михеевна

Мать ребёнка: Слукинова Анна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Слукинов Григорий Михеевич

Мать ребёнка: Слукинова Анна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Матрена Михеевна

Мать ребёнка: Слукинова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слукинова Анна

Смерть
Неизвестно