Колкканен (Саволайнен) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкканен (Саволайнен) Екатерина Ивановна

Место рождения

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1899

Отец: Саволайнен Иван Петрович

Мать: Саволайнен (Раппу) Анна Матвеевна

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
20.08.1921

Муж: Колкканен Адам Петрович

Рождение ребёнка
11.03.1923

Сын: Колкканен Эйно-Яльмар Адамович

Отец ребёнка: Колкканен Адам Петрович

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1925

Дочь: (Колкканен) Эльвира Адамовна

Отец ребёнка: Колкканен Адам Петрович

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Колкканен Ойва Адамович

Отец ребёнка: Колкканен Адам Петрович

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Колкканен Арво Адамович

Отец ребёнка: Колкканен Адам Петрович

Савелой, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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