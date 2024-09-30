Колкканен (Саволайнен) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1899
Бракосочетание
20.08.1921
Рождение ребёнка
11.03.1923
Сын: Колкканен Эйно-Яльмар Адамович
Отец ребёнка: Колкканен Адам Петрович
Рождение ребёнка
28.10.1925
Дочь: (Колкканен) Эльвира Адамовна
Отец ребёнка: Колкканен Адам Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1929
Отец ребёнка: Колкканен Адам Петрович
Рождение ребёнка
27.04.1929
Отец ребёнка: Колкканен Адам Петрович
Смерть
Неизвестно