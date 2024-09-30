Саволайнен (Раппу) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения16.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1890
Рождение ребёнка
21.03.1894
Дочь: (Саволайнен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1899
Дочь: Колкканен (Саволайнен) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.07.1905
Отец ребёнка: Саволайнен Иван Петрович
Смерть
Неизвестно