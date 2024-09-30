Саволайнен (Раппу) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен (Раппу) Анна Матвеевна

Место рождения

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

16.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.05.1890

Муж: Саволайнен Иван Петрович

Рождение ребёнка
21.03.1894

Дочь: (Саволайнен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Петрович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1899

Дочь: Колкканен (Саволайнен) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Петрович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1905

Сын: Саволайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Саволайнен Иван Петрович

Какко, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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