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(Васькова) Параскева Климентьевна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

27.07.1840 ст.

Дата смерти

25.10.1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1840 ст.

Отец: Васьков Климент Петрович

Мать: Васькова Анисья Павловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
28.07.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Федот Евдокимов Батов и Софрона Тимофеева Самыличева жена Соломонида Леонтьева.
Смерть
25.10.1840 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От сыпи. 4 месяца.
Похороны
26.10.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

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