(Васькова) Параскева Климентьевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1840 ст.
Дата смерти25.10.1840 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1840 ст.
Отец: Васьков Климент Петрович
Мать: Васькова Анисья Павловна
Крещение
28.07.1840 ст.
Крестные: Федот Евдокимов Батов и Софрона Тимофеева Самыличева жена Соломонида Леонтьева.
Смерть
25.10.1840 ст.
От сыпи. 4 месяца.
Похороны
26.10.1840 ст.