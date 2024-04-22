Лейхтенбергская (Граббе) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейхтенбергская (Граббе) Мария Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.11.1869

Дата смерти

24.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: графиня.
Бракосочетание
24.04.1894 ст.

Муж: Лейхтенбергский Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.03.1895

Дочь: Терещенко Александра Николаевна

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: герцогиня.
Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Лейхтенбергский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: герцог.
Рождение ребёнка
1903

Сын: Лейхтенбергский Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Лейхтенбергский Николай Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: герцог.
Место жительства
1918
Переехала по месту службы мужа.
Эмиграция
1920
Рут, Воклюз, Франция
Уехала с мужем в его родовое имение.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.10.1948
Рут, Воклюз, Франция
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