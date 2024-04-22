Лейхтенбергская (Граббе) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1869
Дата смерти24.10.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1869
Титул: графиня.
Бракосочетание
24.04.1894 ст.
Рождение ребёнка
13.03.1895
Дочь: Терещенко Александра Николаевна
Отец ребёнка: Лейхтенбергский Николай Николаевич
Титул: герцогиня.
Рождение ребёнка
08.08.1896
Сын: Лейхтенбергский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Лейхтенбергский Николай Николаевич
Титул: герцог.
Рождение ребёнка
1903
Сын: Лейхтенбергский Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Лейхтенбергский Николай Николаевич
Титул: герцог.
Место жительства
1918
Переехала по месту службы мужа.
Эмиграция
1920
Рут, Воклюз, Франция
Уехала с мужем в его родовое имение.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.10.1948
Рут, Воклюз, Франция