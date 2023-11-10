Лейхтенбергский Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.08.1896
Дата смерти05.05.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1896
Титул: герцог.
Бракосочетание
03.11.1928
Жена: Мюллер-Гиммлер Елизавета
Рождение ребёнка
12.10.1933
Сын: Beauharnais Von Leuchtenburg Nikolaus
Мать ребёнка: Мюллер-Гиммлер Елизавета
(Николай Богарне-Лейхтенбергский) Титул: Herzog von Leuchtenburg
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1937
Захоронен в Сеоне, родовом поместье Лейхтенбергских (Seeon, Krs. Traunstein, Bayern, 1852 bis 1934 Klostergebäude im Besitz der Herzöge von Leuchtenburg)