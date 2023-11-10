Лейхтенбергский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛейхтенбергский Николай Николаевич

Лейхтенбергский Николай Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

08.08.1896

Дата смерти

05.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1896

Отец: Лейхтенбергский Николай Николаевич

Мать: Лейхтенбергская Мария Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: герцог.
Бракосочетание
03.11.1928

Жена: Мюллер-Гиммлер Елизавета

Рождение ребёнка
12.10.1933

Сын: Beauharnais Von Leuchtenburg Nikolaus

Мать ребёнка: Мюллер-Гиммлер Елизавета

(Николай Богарне-Лейхтенбергский) Титул: Herzog von Leuchtenburg
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.05.1937
Захоронен в Сеоне, родовом поместье Лейхтенбергских (Seeon, Krs. Traunstein, Bayern, 1852 bis 1934 Klostergebäude im Besitz der Herzöge von Leuchtenburg)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close