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Пилат Андрей Иванович

Место рождения

Каменец-Подольский, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пилат Иван

Мать: не указана

Каменец-Подольский, Хмельницька область
Призыв на военную службу
1939
Каменец-Подольский, Хмельницька область
Призван в звании рядовой в в/ч 5909 ДВФ.
Демобилизация
03.07.1942
По ранению. Эвакуационный госпиталь ЭГ 1034
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чадова Лилия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилат Владимир Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Раиса Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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