Пилат Андрей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пилат Иван
Призыв на военную службу
1939
Призван в звании рядовой в в/ч 5909 ДВФ.
Демобилизация
03.07.1942
По ранению. Эвакуационный госпиталь ЭГ 1034
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чадова Лилия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Раиса Андреевна
Смерть
Неизвестно