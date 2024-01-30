Пилат Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пилат Андрей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пилат Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитченко Юлия Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пилат Андрей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно