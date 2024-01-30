Пилат Владимир Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилат Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пилат Андрей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилат Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитченко Юлия Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пилат Андрей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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