Мадаминова Муяссархон Олтибоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадаминова Муяссархон Олтибоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Норбобоев Элёрбек Рустамжон ўғли

Отец ребёнка: Норбобоев Рустамжон Вахобжонович

Рождение ребёнка
07.04.1985

Сын: Норбобоев Шерзодбек Рустамович

Отец ребёнка: Норбобоев Рустамжон Вахобжонович

Рождение ребёнка
11.11.1986

Дочь: Норбобоева Зулфия Руставовна

Отец ребёнка: Норбобоев Рустамжон Вахобжонович

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