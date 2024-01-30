Норбобоев Рустамжон Вахобжонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норбобоев Рустамжон Вахобжонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЭН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Норбобоев Элёрбек Рустамжон ўғли

Мать ребёнка: Мадаминова Муяссархон Олтибоевна

Рождение ребёнка
07.04.1985

Сын: Норбобоев Шерзодбек Рустамович

Мать ребёнка: Мадаминова Муяссархон Олтибоевна

Рождение ребёнка
11.11.1986

Дочь: Норбобоева Зулфия Руставовна

Мать ребёнка: Мадаминова Муяссархон Олтибоевна

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