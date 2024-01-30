Норбобоев Рустамжон Вахобжонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Норбобоев Элёрбек Рустамжон ўғли
Мать ребёнка: Мадаминова Муяссархон Олтибоевна
Рождение ребёнка
07.04.1985
Сын: Норбобоев Шерзодбек Рустамович
Мать ребёнка: Мадаминова Муяссархон Олтибоевна
Рождение ребёнка
11.11.1986
Дочь: Норбобоева Зулфия Руставовна
Мать ребёнка: Мадаминова Муяссархон Олтибоевна