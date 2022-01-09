Краева (Коврижина) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краева (Коврижина) Нина Яковлевна

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Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

23.01.1935

Дата смерти

09.01.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1935

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Коврижина Анисья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
02.09.1955

Сын: Краев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Краев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
08.02.1960

Дочь: Стрельцова (Краева) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Краев Василий Николаевич

Смерть
09.01.2022

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