Краева (Коврижина) Нина Яковлевна
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения23.01.1935
Дата смерти09.01.2022
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1935
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1955
Сын: Краев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Краев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1960
Дочь: Стрельцова (Краева) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Краев Василий Николаевич
Смерть
09.01.2022