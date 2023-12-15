Стрельцова (Краева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтрельцова (Краева) Наталья Васильевна

Стрельцова (Краева) Наталья Васильевна

Место рождения

Свердловская область г. Верхняя Салда

Дата рождения

08.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960

Отец: Краев Василий Николаевич

Мать: Краева Нина Яковлевна

Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрельцов Сергей Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Игорь

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close