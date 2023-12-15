Стрельцова (Краева) Наталья Васильевна
Место рожденияСвердловская область г. Верхняя Салда
Дата рождения08.02.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1960
Отец: Краев Василий Николаевич
Мать: Краева Нина Яковлевна
Свердловская область г. Верхняя Салда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Сергей Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Свердловская область г. Верхняя Салда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрельцов Игорь