Грахов Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиДо 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Грахов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Грахова) Евдокия (Овдотья) Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Грахова) Евдокия (Овдотья) Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: (Грахова) Евдокия (Овдотья) Никитична
Смерть
До 1790
Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)