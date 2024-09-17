Грахов Фёдор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрахов Фёдор Андреевич

Грахов Фёдор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

До 1790

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Грахов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грахов Артамон Федорович

Мать ребёнка: (Грахова) Евдокия (Овдотья) Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грахов Петр Федорович

Мать ребёнка: (Грахова) Евдокия (Овдотья) Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Грахова) Евдокия (Овдотья) Никитична

Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Грахов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: (Грахова) Евдокия (Овдотья) Никитична

Смерть
До 1790
Хлыстово, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.