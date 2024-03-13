Klassen (Hege) Paula
Место рожденияHettstadterhof b. Hettstadt Krs. Wurzburg, Germany
Дата рождения04.12.1885
Дата смерти23.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1885
Отец: Hege Jakob
Мать: Hege Elisabeth
Hettstadterhof b. Hettstadt Krs. Wurzburg, Germany
Иммиграция
1893
Место жительства
1900
Hot Springs Township (excl. Paso Robles City), San Luis Obispo, California, USA
Место жительства
1910
Aberdeen, Bingham, Idaho, USA
Место жительства
1920
Bingham, Idaho, USA
Место жительства
1930
Aberdeen, Bingham, Idaho, USA
Место жительства
Неизвестно
Aberdeen, Idaho 83210, USA
Смерть
23.09.1978
Похороны
Неизвестно
Homestead Cemetery, Idaho, USA