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Klassen (Hege) Paula

Место рождения

Hettstadterhof b. Hettstadt Krs. Wurzburg, Germany

Дата рождения

04.12.1885

Дата смерти

23.09.1978

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1885

Отец: Hege Jakob

Мать: Hege Elisabeth

Hettstadterhof b. Hettstadt Krs. Wurzburg, Germany
Иммиграция
1893
Место жительства
1900
Hot Springs Township (excl. Paso Robles City), San Luis Obispo, California, USA
Место жительства
1910
Aberdeen, Bingham, Idaho, USA
Место жительства
1920
Bingham, Idaho, USA
Место жительства
1930
Aberdeen, Bingham, Idaho, USA
Место жительства
Неизвестно
Aberdeen, Idaho 83210, USA
Смерть
23.09.1978
Похороны
Неизвестно
Homestead Cemetery, Idaho, USA
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