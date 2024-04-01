Плесовских Григорий Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Плесовских Василий Григорьев
Мать ребёнка: Плесовских Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Плесовских Прокопий Григорьев
Мать ребёнка: Плесовских Мелания Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно