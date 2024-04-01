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Плесовских Григорий Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Плесовских Архип Крест. Д. Тавалжаной, Сладчанской Вол. Петров

Мать: Плесовских Маремьяна Никитина

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Плесовских Василий Григорьев

Мать ребёнка: Плесовских Мелания Иванова

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Плесовских Прокопий Григорьев

Мать ребёнка: Плесовских Мелания Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Мелания Иванова

Смерть
Неизвестно
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