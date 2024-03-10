Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анастасия Фирсовна
Отец ребёнка: Фирс Никонович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Лукерья Фирсовна
Отец ребёнка: Фирс Никонович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Василий Фирсович
Отец ребёнка: Фирс Никонович
Упоминание
1794
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 508.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Трофим Фирсович
Отец ребёнка: Фирс Никонович
Упоминание
1807
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 724 об.
Упоминание
1825
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#858
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фирс Никонович
Смерть
После 1825