Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анастасия Фирсовна

Отец ребёнка: Фирс Никонович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Лукерья Фирсовна

Отец ребёнка: Фирс Никонович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Василий Фирсович

Отец ребёнка: Фирс Никонович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1794
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 245. Л. 508.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Трофим Фирсович

Отец ребёнка: Фирс Никонович

Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1807
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан Гос. архив Вологодской области. Ф. 496. Оп. 19. Д. 260. Л. 724 об.
Упоминание
1825
Родюкино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в списке прихожан https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479280#858
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирс Никонович

Смерть
После 1825
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