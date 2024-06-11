Тарбаев Сергей
Место рождения
Дата рождения02.05.1961
Дата смерти19.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.09.1981
Жена: (Бурхиева) Доржоханда
Рождение ребёнка
13.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бурхиева) Доржоханда
Рождение ребёнка
15.08.1987
Сын: Тарбаев Арсалан
Мать ребёнка: (Бурхиева) Доржоханда
ст. Бада Хилокский район Читинская обл
Рождение ребёнка
13.07.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бурхиева) Доржоханда
Смерть
19.06.1993
с. Новопавловка Читинская обл
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Гангата Бада Хилокский район Читинской обл