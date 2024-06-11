Тарбаев Сергей 02.05.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарбаев Сергей

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Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

02.05.1961

Дата смерти

19.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
20.09.1981

Жена: (Бурхиева) Доржоханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бурхиева) Доржоханда

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.08.1987

Сын: Тарбаев Арсалан

Мать ребёнка: (Бурхиева) Доржоханда

ст. Бада Хилокский район Читинская обл
Рождение ребёнка
13.07.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Бурхиева) Доржоханда

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
19.06.1993
с. Новопавловка Читинская обл
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Гангата Бада Хилокский район Читинской обл

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