Кирилов Семен Кириллович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кирилов Семен Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилов Кирилл

Мать: не указана

казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилова (--) Христина Герасимовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кириллова Матрена Семеновна

Мать ребёнка: Кирилова (--) Христина Герасимовна

Рождение ребёнка
22.05.1908

Дочь: Кирилова Елена Семеновна

Мать ребёнка: Кирилова (--) Христина Герасимовна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
28 33 54 69
Смерть
Неизвестно

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