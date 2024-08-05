Кирилов Семен Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кирилов Кирилл
Мать: не указана
казанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кириллова Матрена Семеновна
Мать ребёнка: Кирилова (--) Христина Герасимовна
Рождение ребёнка
22.05.1908
Дочь: Кирилова Елена Семеновна
Мать ребёнка: Кирилова (--) Христина Герасимовна
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
28 33 54 69
Смерть
Неизвестно