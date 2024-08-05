Кирилова (--) Христина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кириллова Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Кирилов Семен Кириллович
Рождение ребёнка
22.05.1908
Дочь: Кирилова Елена Семеновна
Отец ребёнка: Кирилов Семен Кириллович
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
28 33 54 69
Смерть
Неизвестно