Кирилова (--) Христина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилова (--) Христина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилов Семен Кириллович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кириллова Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Кирилов Семен Кириллович

Рождение ребёнка
22.05.1908

Дочь: Кирилова Елена Семеновна

Отец ребёнка: Кирилов Семен Кириллович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
28 33 54 69
Смерть
Неизвестно

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