Савёлов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1894
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1894
Рождение ребёнка
03.07.1928
Дочь: Беликова Вера Александровна
Мать ребёнка: Савёлова Серафима Георгиевна
Рождение ребёнка
22.04.1930
Сын: Савёлов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Савёлова Серафима Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Рязань, город Рязань, Рязанская область