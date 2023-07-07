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Савёлов Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1894

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1894

Отец: Савёлов Павел Николаевич

Мать: Савёлова Екатерина Филадельфовна

Рождение ребёнка
03.07.1928

Дочь: Беликова Вера Александровна

Мать ребёнка: Савёлова Серафима Георгиевна

Рождение ребёнка
22.04.1930

Сын: Савёлов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Савёлова Серафима Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савёлова Серафима Георгиевна

Смерть
1943
Рязань, город Рязань, Рязанская область
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