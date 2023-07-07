Савёлова (Балаталова) Серафима Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савёлова (Балаталова) Серафима Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Около 1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1928

Дочь: Беликова Вера Александровна

Отец ребёнка: Савёлов Александр Павлович

Рождение ребёнка
22.04.1930

Сын: Савёлов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Савёлов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савёлов Александр Павлович

Смерть
Около 1943