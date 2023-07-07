Савёлова (Балаталова) Серафима Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1928
Дочь: Беликова Вера Александровна
Отец ребёнка: Савёлов Александр Павлович
Рождение ребёнка
22.04.1930
Сын: Савёлов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Савёлов Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1943