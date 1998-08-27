Крохолев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1947
Дата смерти27.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1973
Дочь: Крохолева Юлия Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 17.11.1982
Дочь: Крохолева Мария Петровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.1998