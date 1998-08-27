Крохолев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крохолев Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1947

Дата смерти

27.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1973

Дочь: Крохолева Юлия Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 17.11.1982

Дочь: Крохолева Мария Петровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
27.08.1998
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край

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