Коновалова (Касьянова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1907
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Коновалов Аким Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Акимович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Канцурова (Коновалова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Коновалов Николай Акимович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Коновалов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Коновалов Николай Акимович
Рождение ребёнка
08.03.1949
Дочь: Никитенко (Коновалова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Смерть
1995