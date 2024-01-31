Коновалова (Касьянова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Касьянова) Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1907

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1907

Отец: Касьянов Федор Никитич

Мать: Касьянова Евдокия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Николай Акимович

Место жительства
Неизвестно
Ольховчик, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Коновалов Аким Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Акимович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Канцурова (Коновалова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Коновалов Николай Акимович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Коновалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Коновалов Николай Акимович

Рождение ребёнка
08.03.1949

Дочь: Никитенко (Коновалова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Ольховчик, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1995

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