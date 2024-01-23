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Касьянов Федор Никитич

Место рождения

Петренков, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Касьянов Никита Иванович

Мать: Касьянова Акулина Степановна

Петренков, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина (Касьянова) Ирина (Аришка) Федоровна

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна

Куцаевский, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касьянова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодаева (Касьянова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Касьянов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
12.07.1907

Дочь: Коновалова (Касьянова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Касьянов Петр Федорович

Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна

Куцаевский, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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