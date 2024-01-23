Касьянов Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина (Касьянова) Ирина (Аришка) Федоровна
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касьянова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодаева (Касьянова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Касьянов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
12.07.1907
Дочь: Коновалова (Касьянова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.06.1914
Мать ребёнка: Касьянова Евдокия Григорьевна
Смерть
Неизвестно