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Калинин Филипп Федоров

Место рождения

д.Пияичное, Горбатовский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: Калинина Дарья Матвеева

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1902

Дочь: Кукушкина Александра Филипповна

Мать ребёнка: Калинкина Пелагия Сергеева

д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинкина Пелагия Сергеева

Смерть
Неизвестно
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