Калинин Филипп Федоров
Место рожденияд.Пияичное, Горбатовский уезд
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Мать: Калинина Дарья Матвеева
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1902
Дочь: Кукушкина Александра Филипповна
Мать ребёнка: Калинкина Пелагия Сергеева
д.Пияичное, Горбатовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно