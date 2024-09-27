Викулин Борис Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Викулин Мартын Петрович
Мать: Елена Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Ефимия Никифоровна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Викулина) Александра Борисовна
Мать ребёнка: Ефимия Никифоровна
Смерть
Неизвестно