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Викулин Борис Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Викулин Мартын Петрович

Мать: Елена Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Горностаево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Викулин Никита Борисович

Мать ребёнка: Ефимия Никифоровна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Викулина) Александра Борисовна

Мать ребёнка: Ефимия Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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