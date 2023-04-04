фон дер Визе Иван (Иоганн Георг) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Место рождения

Голштиния

Дата рождения

1747

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Фон Дер Визе-Дервиз Wiese-Derwies Йохан Adolf

Мать: не указана

Голштиния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Фон Дервиз Семён Иванович

Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна

Работа или профессия
С 1782 по 1787
Новгород-Северский, Чернігівська область
Assessor Kameralhof
Рождение ребёнка
1797

Сын: Дервиз Григорий Иванович

Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Фон Дер Визе (дервиз) Константин (Карл) Иванович

Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войцеховская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войцеховская Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский асессор
Похороны
1806
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
1806
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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