фон дер Визе Иван (Иоганн Георг)
Место рожденияГолштиния
Дата рождения1747
Дата смерти1806
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Фон Дер Визе-Дервиз Wiese-Derwies Йохан Adolf
Голштиния
Рождение ребёнка
1769
Сын: Фон Дервиз Семён Иванович
Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна
Работа или профессия
С 1782 по 1787
Новгород-Северский, Чернігівська область
Assessor Kameralhof
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войцеховская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войцеховская Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Фон Дер Визе Матрёна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский асессор
Похороны
1806
Смерть
1806