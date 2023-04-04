фон дер Визе-Дервиз Wiese-Derwies Йохан Adolf — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдифон дер Визе-Дервиз Wiese-Derwies Йохан Adolf

фон дер Визе-Дервиз Wiese-Derwies Йохан Adolf

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Место рождения

Hamburg, Hamburg, Germany

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Hamburg, Hamburg, Germany
Рождение ребёнка
1747

Сын: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)

Мать ребёнка: не указана

Голштиния
Работа или профессия
Неизвестно
юстиц-советник голштинской слубы у Петра III.
Смерть
После 1762
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