фон дер Визе-Дервиз Wiese-Derwies Йохан Adolf
Место рожденияHamburg, Hamburg, Germany
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Hamburg, Hamburg, Germany
Рождение ребёнка
1747
Сын: Фон Дер Визе Иван (Иоганн Георг)
Мать ребёнка: не указана
Голштиния
Работа или профессия
Неизвестно
юстиц-советник голштинской слубы у Петра III.
Смерть
После 1762