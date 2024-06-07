Локтев Иван Павлович 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтев Иван Павлович

Место рождения

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Локтев Павел Тимофеевич

Мать: Варвара

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
18

Сын: Локтев Иван Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Локтева Афинья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Локтева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Локтев Василий Иванович

Мать ребёнка: Прасковья Петровна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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