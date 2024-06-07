Локтев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Локтев Павел Тимофеевич
Мать: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
18
Сын: Локтев Иван Иванович
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Локтева Афинья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Локтева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Прасковья Петровна
Смерть
Неизвестно