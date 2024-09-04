Седельников Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седельников Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Седельников Семён Николаевич

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Рождение ребёнка
03.02.1924

Дочь: (Седельникова) Маремьяна Николаевна

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Рождение ребёнка
10.03.1928

Дочь: (Седельникова) Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Седельников Иван Николаевич

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Рождение ребёнка
19.02.1932

Сын: Седельников Никифор Николаевич

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Седельников Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна

Смерть
1947

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