Седельников Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Седельников Семён Николаевич
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Рождение ребёнка
03.02.1924
Дочь: (Седельникова) Маремьяна Николаевна
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Рождение ребёнка
10.03.1928
Дочь: (Седельникова) Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Седельников Иван Николаевич
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Рождение ребёнка
19.02.1932
Сын: Седельников Никифор Николаевич
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Седельников Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Седельникова (Алгазина) Федора Демидовна
Смерть
1947