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Лепилова Матрена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лепилов Василий Степанович

Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович

Рождение ребёнка
10.02.1917

Дочь: (Лепилова) Зоя Степановна

Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Лепилов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Лепилова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Лепилова) Лидия Степановна

Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Лепилов Виктор Степанович

Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Лепилов Александр Степанович

Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович

Рождение ребёнка
22.08.1933

Дочь: Новицкая (Лепилова) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович

Тальменка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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