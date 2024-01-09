Лепилова Матрена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лепилов Василий Степанович
Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович
Рождение ребёнка
10.02.1917
Дочь: (Лепилова) Зоя Степановна
Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лепилов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Лепилова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Лепилова) Лидия Степановна
Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Лепилов Виктор Степанович
Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Лепилов Александр Степанович
Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович
Рождение ребёнка
22.08.1933
Дочь: Новицкая (Лепилова) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Лепилов Степан Федорович
Смерть
Неизвестно