Сорокина (Баканова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бакановъ Иванъ
Мать: Баканова Марья
Бракосочетание
26.01.1911
Муж: Сорокинъ Владимиръ
Рождение ребёнка
19.01.1913
Дочь: Сорокина Мария
Отец ребёнка: Сорокинъ Владимиръ
Рождение ребёнка
24.05.1914
Сын: Сорокинъ Иванъ
Отец ребёнка: Сорокинъ Владимиръ
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Сорокинъ Владимиръ