Сорокина (Баканова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Баканова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакановъ Иванъ

Мать: Баканова Марья

Бракосочетание
26.01.1911

Муж: Сорокинъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1913

Дочь: Сорокина Мария

Отец ребёнка: Сорокинъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1914

Сын: Сорокинъ Иванъ

Отец ребёнка: Сорокинъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Сорокинъ Владимиръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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