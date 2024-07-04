Карягин Федор Макаров
Место рождения
Дата рождения1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.
Отец: Макар (Марк) Степанов
Мать: Анна Федорова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1807 или 1808 ст.
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: не указана
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Военная служба
1808 ст.
отдан в рекруты в 1808г.
Смерть
Неизвестно