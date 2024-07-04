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Карягин Федор Макаров

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1762 или 1764 г.р.

Дети

1807 или 1808 г.р.

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
1785 ст.

Отец: Макар (Марк) Степанов

Мать: Анна Федорова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1807 или 1808 ст.

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: не указана

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Военная служба
1808 ст.
отдан в рекруты в 1808г.
Смерть
Неизвестно

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