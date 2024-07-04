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Макар (Марк) Степанов

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1751 ст.

Дата смерти

1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.

Отец: Степан

Мать: Татьяна Филипова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: (Карягина) Марфа Макарова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Карягин Алексей Макаров

Мать ребёнка: Анна Федорова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1783 или 1785 ст.

Сын: Карягин Петр Макаров

Мать ребёнка: Анна Федорова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Карягин Федор Макаров

Мать ребёнка: Анна Федорова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: (Карягина) Авдотья Макарова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1797 или 1799 ст.

Сын: (Карягин) Егор Макаров

Мать ребёнка: Анна Федорова

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1813 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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