Макар (Марк) Степанов
Место рождения
Дата рождения1751 ст.
Дата смерти1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751 ст.
Отец: Степан
Мать: Татьяна Филипова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: (Карягина) Марфа Макарова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1783 ст.
Мать ребёнка: Анна Федорова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1783 или 1785 ст.
Сын: Карягин Петр Макаров
Мать ребёнка: Анна Федорова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1785 ст.
Мать ребёнка: Анна Федорова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: (Карягина) Авдотья Макарова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1797 или 1799 ст.
Мать ребёнка: Анна Федорова
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1813 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии