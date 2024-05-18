Андриан / Адриан Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Ларион Яковлевич
Мать: Васса Макаровна
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 2 года 20 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 7 лет, отчество - Ларионович 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-... Показать все
Упоминание
1855
В ИР 1855 возраст - 12 лет, солдатский сын в военных, один Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Ко... Показать все
Смерть
После 1855