Андриан / Адриан Ларионович 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Андриан / Адриан Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1855

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ларион Яковлевич

Мать: Васса Макаровна

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 2 года 20 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297. Исповедные... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 7 лет, отчество - Ларионович 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-... Показать все
Упоминание
1855
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1855 возраст - 12 лет, солдатский сын в военных, один Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1855 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2493 Ко... Показать все
Смерть
После 1855

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