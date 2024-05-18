Васса Макаровна 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Между 1850 и 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1830 и 1836

Муж: Ларион Яковлевич

Упоминание
1836
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1836 возраст - 24 года, солдатка 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты до... Показать все
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Яковлевич

Упоминание
1840
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1840 возраст - 28 лет, солдатка 21 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исп... Показать все
Рождение ребёнка
1843

Сын: Андриан / Адриан Ларионович

Отец ребёнка: Ларион Яковлевич

Упоминание
1845
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1845 возраст - 33 года, солдатка 20 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297.... Показать все
Упоминание
1850
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1850 возраст - 38 лет, солдатка 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1... Показать все
Смерть
Между 1850 и 1855

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