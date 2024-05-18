Васса Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиМежду 1850 и 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1830 и 1836
Муж: Ларион Яковлевич
Упоминание
1836
В ИР 1836 возраст - 24 года, солдатка 22 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1836 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2096 Кол-во листов: 487 Даты до... Показать все
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Яковлевич
Упоминание
1840
В ИР 1840 возраст - 28 лет, солдатка 21 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 6. Д. 35. Исп... Показать все
Рождение ребёнка
1843
Сын: Андриан / Адриан Ларионович
Отец ребёнка: Ларион Яковлевич
Упоминание
1845
В ИР 1845 возраст - 33 года, солдатка 20 двор Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 107. Д. 297.... Показать все
Упоминание
1850
В ИР 1850 возраст - 38 лет, солдатка 19 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и его округи за 1850 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 2450 Кол-во листов: 1... Показать все
Смерть
Между 1850 и 1855