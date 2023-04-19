Воронцова (Шашкова) Устинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1907
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907
Рождение ребёнка
?.12.1929
Рождение ребёнка
01.06.1940
Рождение ребёнка
05.08.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1946