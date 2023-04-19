Воронцова (Шашкова) Устинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Шашкова) Устинья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1907

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1873 г.р.

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1907

Отец: Шашков Федор Гаврилович

Мать: Шашкова Прасковья Ананьевна

Рождение ребёнка
?.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
01.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
05.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Иван Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Иван Гаврилович

Смерть
1946
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