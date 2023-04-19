Воронцов Иван Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1907
Отец: Воронцов Гаврил Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1929
Рождение ребёнка
01.06.1940
Рождение ребёнка
05.08.1946
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно