Воронцов Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцов Иван Гаврилович

Воронцов Иван Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1907

Отец: Воронцов Гаврил Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
01.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
05.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Устинья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Устинья Федоровна

Смерть
Неизвестно